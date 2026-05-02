УНИКС вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 74:63 (24:20, 16:20, 11:13, 23:10) в пользу УНИКСа. В составе победителей 18 очков набрал Дмитрий Кулагин. У столичной команды 16 очков заработал Александр Платунов.