«Локомотив-Кубань» сравнял счет в серии с «Зенитом» за бронзу Единой лиги ВТБ

КРАСНОДАР, 9 июня. /ТАСС/. Баскетболисты краснодарского клуба «Локомотив-»Кубань’со счетом 91:85 обыграли петербургский «Зенит» в четвертом матче серии за бронзовые медали Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Краснодаре.
Самым результативным игроком матча стал баскетболист «Зенита» Ксэвьер Мун, на счету которого 17 очков. У победителей больше всех очков набрали Патрик Миллер и Всеволод Ищенко (по 16).
Счет в серии до трех побед стал 2−2. Пятая встреча состоится 12 июня в Санкт-Петербурге.
В финале Единой лиги ВТБ встречаются московский ЦСКА и казанский УНИКС. Армейцы ведут в серии до четырех побед со счетом 3−0. Четвертая игра состоится 10 июня в Казани.