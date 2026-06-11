Идеальный чемпион. ЦСКА в этом сезоне был на голову выше конкурентов

ЦСКА третий год подряд выигрывает Единую лигу ВТБ под руководством Андреаса Пистиолиса. В 2024-м чемпионство армейцев воспринималось с небольшим удивлением (сменили главного тренера за неделю до старта плей-офф и стали лишь третьими в регулярке), в 2025-м московский клуб не считался фаворитом финальной серии, но смог остановить звездный «Зенит» во главе с Дуэйном Бэйконом (сине-бело-голубые выиграли регулярку и вели 2:1 в финале). В этом же году баскетболисты красно-синих ни на одном из этапов не дали усомниться в своем успехе: 37 побед в регулярном сезоне (при всего трех поражениях) и практически безупречный плей-офф. Армейцы проиграли всего одну игру — первую в полуфинальной серии с «Локомотивом-Кубань». После это последовало восемь викторий подряд. Причем все эти победы были одержаны без нервных концовок, что еще раз подчеркивает превосходство чемпиона.
В одном ритме
Мело Тримбл взял все главные индивидуальные награды сезона (лучший игрок регулярки, плей-офф и Players Choice Awards), но назвать его единственным творцом этого успеха было бы неправильно. Очень стабильно (и результативно), несмотря на возраст, играл Каспер Уэйр. Ливио Жан-Шарль стал основным центровым после ухода Тони Джекири и прекрасно справился с этой ролью. Антониус Кливленд отлично влился в состав новой команды и, даже несмотря на вынужденную паузу, связанную с семейными обстоятельствами, показал себя во всей красе. Самсон Руженцев и Иван Ухов вошли в топ-6 лучших снайперов команды, по ходу сезона не раз забивая важнейшие дальние броски. Антон Астапкович вошел в топ-3 по игровым минутам. На высоте были и ветераны команды — Никита Курбанов и Семен Антонов (с ними уже продлили контракт на следующий сезон). Лука Митрович безболезненно подменил Джекири. Да, возможно, сербу где-то не хватало скорости, но в решающих матчах к нему нет вопросов.
В целом все игроки армейцев играли в плей-офф с невероятной энергией, буквально грызли паркет. Даже в ситуациях, когда вели с комфортной разницей. «В плей-офф мы вышли на уровень выше. Отлично чувствовали друг друга, четко знали, что делать, когда выходили на площадку. За счет этого машина так и работает», — подчеркивал «СЭ» Руженцев.
Тут стоит отдать должное руководству, которое так мощно мотивировало ребят и несколько лет сохраняло чемпионский костяк, и, конечно, главному тренеру Андреасу Пистиолису. При греке обыграть ЦСКА вновь стало праздников для всех. В завершившемся сезоне только УНИКС смог дважды выиграть у москвичей. Подопечные Велимира Перасовича сделали это в регулярном сезоне (оба раза в Казани), но навязать борьбу в финальной серии не получилось.
«По сути, каждый матч проигрывали без шансов. В первую очередь дело в незалеченных травмах. У нас полкоманды играет на уколах. Они физически лучше подготовлены. Видно, что держатся в одном ритме всю игру. Мы же пока можем выдавать только хорошие отрезки. Одну-две четверти, потом сбавляем обороты. Так обыграть ЦСКА очень сложно», — отмечал после третьей игры финала форвард УНИКСа Михаил Беленицкий.
В четвертой игре ситуация кардинально не поменялась. Хозяева на равных бились с фаворитом в первой половине, но пропустили рывок 2:13 в начале третьей четверти и уже не смогли вернуться. Ротация была ограничена из-за отсутствия Алексея Шведа, а Джален Рейнольдс сыграл один из худших матчей в плей-офф.
Самый-самый
По ходу этого плей-офф армейцы переписали много рекордов. Например, 20 трехочковых в матче плей-офф (вторая финальная игра). При этом поражает стабильность — в первых двух матчах финала они в сумме отправили в корзину соперника 36 трехочковых при почти 50% реализации.
11−1 в плей-офф и 4−0 в финале — тоже новый рекорд Единой лиги. В прошлом сезоне у ЦСКА было 11−2, оба матча они проиграли в финале. Сейчас же у армейцев лишь одно поражение и серия из восьми побед подряд в плей-офф. И, конечно, стоит напомнить, что ранее финал со счетом 4:0 еще никто не выигрывал, а единственная серия, которая завершилась в четырех матчах, — это… ЦСКА — УНИКС в полуфинале прошлого года.
Несмотря на второе сухое поражение в серии от москвичей, сезон УНИКСа получился вполне успешным. Второе место в регулярке и особенно волевая победа над «Зенитом» в полуфинале (ушли с 1−3) навсегда войдут в историю.
Тимур Ганеев