Идеальный чемпион. ЦСКА в этом сезоне был на голову выше конкурентов

Мело Тримбл взял все главные индивидуальные награды сезона (лучший игрок регулярки, плей-офф и Players Choice Awards), но назвать его единственным творцом этого успеха было бы неправильно. Очень стабильно (и результативно), несмотря на возраст, играл Каспер Уэйр. Ливио Жан-Шарль стал основным центровым после ухода Тони Джекири и прекрасно справился с этой ролью. Антониус Кливленд отлично влился в состав новой команды и, даже несмотря на вынужденную паузу, связанную с семейными обстоятельствами, показал себя во всей красе. Самсон Руженцев и Иван Ухов вошли в топ-6 лучших снайперов команды, по ходу сезона не раз забивая важнейшие дальние броски. Антон Астапкович вошел в топ-3 по игровым минутам. На высоте были и ветераны команды — Никита Курбанов и Семен Антонов (с ними уже продлили контракт на следующий сезон). Лука Митрович безболезненно подменил Джекири. Да, возможно, сербу где-то не хватало скорости, но в решающих матчах к нему нет вопросов.