Кущенко рассказал об уникальности сезона Единой лиги ВТБ

КАЗАНЬ, 10 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Нынешний сезон Единой лиги ВТБ уникальный, так как обладатель бронзы определится позже победителя плей-офф. Об этом ТАСС заявил президент Единой лиги Сергей Кущенко.
Чемпионом Единой лиги ВТБ стал московский ЦСКА, обыгравший в финальной серии плей-офф казанский УНИКС со счетом 4−0. В противостоянии за третье место между петербургским «Зенитом» и краснодарским клубом «Локомотив-Кубань» счет 2−2. Решающий матч состоится 12 июня в Санкт-Петербурге.
«Это уникальный сезон лиги ВТБ, несмотря на счет в финальной серии. Чемпион определился, а обладатель бронзы еще нет, — сказал Кущенко. — Сезон получился сложным, зрелищным, с нововведениями. Провали Суперкубок в Белграде, где играли команды Евролиги. Прошел Внутренний кубок — необычный, но благодаря нему мы приросли новой аудиторией».