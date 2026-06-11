Кущенко рассказал об уникальности сезона Единой лиги ВТБ

«Это уникальный сезон лиги ВТБ, несмотря на счет в финальной серии. Чемпион определился, а обладатель бронзы еще нет, — сказал Кущенко. — Сезон получился сложным, зрелищным, с нововведениями. Провали Суперкубок в Белграде, где играли команды Евролиги. Прошел Внутренний кубок — необычный, но благодаря нему мы приросли новой аудиторией».