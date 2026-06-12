ЦСКА всухую выиграл финальную серию у УНИКСа (4−0) и в третий раз подряд завоевал Кубок Белова, вернув себе статус главной силы Единой лиги ВТБ после двух сезонов, когда титул доставался сначала «Зениту», а затем казанскому клубу. В интервью «Известиям» и «Спорт-Экспрессу» президент армейцев Андрей Ватутин назвал ключевой фактор новой доминации красно-синих.
— Ваша команда выиграла 11 из 12 матчей в плей-офф. Можете раскрыть, в чем секрет такой самоотдачи? Игроки ЦСКА буквально грызут паркет. Как вы их так мотивируете?
— Случайных людей в ЦСКА не бывает. Для многих нахождение в нашем клубе — это не только вызов и ответственность, но и честь. Если в решающей стадии сезона команда становится лучше, значит, в ней собраны правильные люди, с ними работают правильные тренеры. Всё хорошо налажено.
ЦСКА и в регулярке выглядел неплохо, но в плей‑офф команда стала играть на порядок лучше. Это не только вопрос мотивации — мне кажется, сводить всё к ней было бы слишком упрощенно. УНИКС, «Зенит» и «Локомотив-Кубань» тоже были мотивированны. Суть в том, что для наших ребят чемпионство в составе ЦСКА — нечто особенное. Ради этого они готовы каждый день жертвовать здоровьем и многим другим. Поэтому всем игрокам и тренерам — огромное уважение.
— Ряд игроков впервые взяли чемпионский титул. Что им скажете?
— Ну, как всегда: кто‑то побеждает впервые. Для них это особенная радость. Но по большому счету неважно, сколько раз команда становилась чемпионом — один или десять. Ты заканчиваешь сезон первым и уходишь на лето с положительными эмоциями.
Возьмем, к примеру, Никиту Курбанова — сложно подсчитать, сколько у него титулов. При этом уровень желания у, допустим, Александра Чадова и у Курбанова сопоставим. То, как играет Никита, — это пример для Саши и других молодых игроков ЦСКА. Наши ветераны очень помогают новому поколению раскрыть свой потенциал.
— В этом году вы по ходу сезона подписывали лидеров и ветеранов. Раньше все объявления происходили в межсезонье. Это была какая‑то новая стратегия?
— Просто нужно понимать: когда появляется объявление о контракте, это не значит, что он подписан прямо сейчас. Он мог быть заключен полгода назад — просто это стало новостью. В этом году мы решили не держать такие вещи «в столе», а объявлять о них — чтобы показать: мы с оптимизмом смотрим в будущее.
— Мело Тримбл взял все индивидуальные награды сезона. Американец — суперзвезда Единой лиги?
— ЦСКА — суперстар!
— Угадали с подписанием Антониуса Кливленда?
— На все вопросы отвечает счет на табло. Мы же не в лотерею играем — угадал или не угадал. Команда стала чемпионом. Значит, все подписания сработали.
— В финальной серии вы выиграли четыре матча у Казани с разницей «+77». Самый низкоконкурентный финал за последние годы?
— Я бы так не сказал. УНИКС — молодцы, проявили выдающиеся мужские и бойцовские качества в полуфинале. Уйти с 1:3 и выйти в финал — это достойно уважения. Понятно, что это стоило им больших усилий: в финале сил уже не хватило. Но такова жизнь.
— Конкуренция не стала ниже?
— Точно нет. У всех разная ситуация в этом сезоне, и тут я бы не хотел вдаваться в детали. Могу сказать только за нас: в ЦСКА не набор игроков, а настоящая команда. Только так и можно выиграть Кубок.
Тимур Ганеев