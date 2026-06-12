«Случайных людей в ЦСКА не бывает»

ЦСКА и в регулярке выглядел неплохо, но в плей‑офф команда стала играть на порядок лучше. Это не только вопрос мотивации — мне кажется, сводить всё к ней было бы слишком упрощенно. УНИКС, «Зенит» и «Локомотив-Кубань» тоже были мотивированны. Суть в том, что для наших ребят чемпионство в составе ЦСКА — нечто особенное. Ради этого они готовы каждый день жертвовать здоровьем и многим другим. Поэтому всем игрокам и тренерам — огромное уважение.