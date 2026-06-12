«Локомотив-Кубань» во второй раз стал бронзовым призером Единой лиги ВТБ

«Локомотив-Кубань» выиграл серию до трех побед со счетом 3−2. При этом команда проиграла две стартовые встречи противостояния. Краснодарский клуб во второй раз стал бронзовым призером Единой лиги ВТБ, впервые такое произошло в 2015 году. Лучшим результатом команды в турнире является выход в финал (2013, 2023).