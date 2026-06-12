«Локомотив-Кубань» во второй раз стал бронзовым призером Единой лиги ВТБ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Баскетболисты краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» со счетом 84:76 обыграли петербургский «Зенит» в пятом матче серии за третье место Единой лиги ВТБ и стали обладателями бронзовых наград. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.
Самыми результативными игроками матча стали баскетболист «Зенита» Ксэвьер Мун и защитник победителей Патрик Миллер (оба — 23 очка).
«Локомотив-Кубань» выиграл серию до трех побед со счетом 3−2. При этом команда проиграла две стартовые встречи противостояния. Краснодарский клуб во второй раз стал бронзовым призером Единой лиги ВТБ, впервые такое произошло в 2015 году. Лучшим результатом команды в турнире является выход в финал (2013, 2023).
Ранее ТАСС сообщал, что победителем Единой лиги ВТБ в 13-й раз стал ЦСКА. Московскому клубу принадлежит рекорд турнира по этому показателю. В финальной серии армейцы победили казанский УНИКС (4−0).