Баскетболист Антонов считает, что ЦСКА провел успешный сезон

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Московский баскетбольный клуб ЦСКА провел очень успешный сезон. Такое мнение ТАСС высказал капитан армейцев Семен Антонов.
Ранее ЦСКА победил казанский УНИКС в финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ (4−0).
«Я считаю, что мы провели очень успешный сезон, стали чемпионами, выиграли все турниры. Мы развеяли миф о том, что победитель регулярного чемпионата не выигрывает плей-офф. Наверное, это чемпионство получилось более уверенным, чем предыдущее, мы провели отличную работу», — сказал Антонов.