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Баскетболист Антонов считает, что ЦСКА провел успешный сезон

Столичная команда стала чемпионом Единой лиги ВТБ, победив в финале казанский УНИКС.

Источник: Пресс-служба ПБК ЦСКА

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Московский баскетбольный клуб ЦСКА провел очень успешный сезон. Такое мнение ТАСС высказал капитан армейцев Семен Антонов.

Ранее ЦСКА победил казанский УНИКС в финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ (4−0).

«Я считаю, что мы провели очень успешный сезон, стали чемпионами, выиграли все турниры. Мы развеяли миф о том, что победитель регулярного чемпионата не выигрывает плей-офф. Наверное, это чемпионство получилось более уверенным, чем предыдущее, мы провели отличную работу», — сказал Антонов.