Баскетболист Антонов считает, что ЦСКА провел успешный сезон

«Я считаю, что мы провели очень успешный сезон, стали чемпионами, выиграли все турниры. Мы развеяли миф о том, что победитель регулярного чемпионата не выигрывает плей-офф. Наверное, это чемпионство получилось более уверенным, чем предыдущее, мы провели отличную работу», — сказал Антонов.