Алексей Швед продлил контракт с УНИКСом

Бронзовый призер Олимпиады в Лондоне в составе сборной России по баскетболу Алексей Швед подписал новый контракт с УНИКСом. Об этом сообщается на сайте казанского клуба.
Новое соглашение с 37-летним защитником рассчитано на сезон 2026/27.
Швед присоединился к казанскому клубу в ноябре 2025 года. В 50 матчах «регулярки» и плей-офф Единой лиги ВТБ он в среднем набирал 9,1 очка, 5,7 передачи (лучший результат в команде) и 2,5 подбора за 21 минуту на паркете.
В составе сборной России Швед выигрывал бронзу Олимпийских игр 2012 года и чемпионата Европы 2011-го. Карьеру в национальной команде он завершил в 2021 году.
На клубном уровне Швед играл за клубы НБА «Миннесота», «Филадельфия», «Хьюстон» и «Нью-Йорк», подмосковные «Химки», московские «Динамо» и ЦСКА, китайский «Шаньси Лунгс», петербургский «Зенит». Он является четырехкратным чемпионом России и победителем Евролиги (2007/08) в составе ЦСКА.