Алексей Швед продлил контракт с УНИКСом

Швед присоединился к казанскому клубу в ноябре 2025 года. В 50 матчах «регулярки» и плей-офф Единой лиги ВТБ он в среднем набирал 9,1 очка, 5,7 передачи (лучший результат в команде) и 2,5 подбора за 21 минуту на паркете.