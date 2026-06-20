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Алексей Швед продлил контракт с УНИКСом

Бронзовый призер Олимпиады в Лондоне подписал с казанским клубом контракт на еще один сезон.

Источник: РБК Спорт

Бронзовый призер Олимпиады в Лондоне в составе сборной России по баскетболу Алексей Швед подписал новый контракт с УНИКСом. Об этом сообщается на сайте казанского клуба.

Новое соглашение с 37-летним защитником рассчитано на сезон 2026/27.

Швед присоединился к казанскому клубу в ноябре 2025 года. В 50 матчах «регулярки» и плей-офф Единой лиги ВТБ он в среднем набирал 9,1 очка, 5,7 передачи (лучший результат в команде) и 2,5 подбора за 21 минуту на паркете.

В составе сборной России Швед выигрывал бронзу Олимпийских игр 2012 года и чемпионата Европы 2011-го. Карьеру в национальной команде он завершил в 2021 году.

На клубном уровне Швед играл за клубы НБА «Миннесота», «Филадельфия», «Хьюстон» и «Нью-Йорк», подмосковные «Химки», московские «Динамо» и ЦСКА, китайский «Шаньси Лунгс», петербургский «Зенит». Он является четырехкратным чемпионом России и победителем Евролиги (2007/08) в составе ЦСКА.