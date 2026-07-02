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Седокова впервые показала предсмертное послание Тиммы

Популярная певица Анна Седокова впервые показала предсмертное послание бывшего мужа — известного баскетболиста Яниса Тиммы.

Источник: Соцсети

Напомним, что Тимма покончил жизнь самоубийством в возрасте 32 лет в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года в хостеле в Москве.

Сегодня, 2 июля, Тимме исполнилось бы 34 года.

Седокова опубликовала в соцсети фотографию, на которой запечатлена заставка на телефоне Тиммы. На ней написано: «Наберите Анна». И указан номер телефона. А также подпись: «Спасибо тебе за все».

«Эта заставка была у него на телефоне», — написала Седокова.

Напомним, что многие обвиняют Седокову в том, что Тимма мог покончить жизнь самоубийством из-за нее.

«Пожалуйста, хватит. Я вас очень прошу», — написала Анна.