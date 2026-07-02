Седокова впервые показала предсмертное послание Тиммы

Напомним, что Тимма покончил жизнь самоубийством в возрасте 32 лет в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года в хостеле в Москве.
Сегодня, 2 июля, Тимме исполнилось бы 34 года.
Седокова опубликовала в соцсети фотографию, на которой запечатлена заставка на телефоне Тиммы. На ней написано: «Наберите Анна». И указан номер телефона. А также подпись: «Спасибо тебе за все».
«Эта заставка была у него на телефоне», — написала Седокова.
Напомним, что многие обвиняют Седокову в том, что Тимма мог покончить жизнь самоубийством из-за нее.
«Пожалуйста, хватит. Я вас очень прошу», — написала Анна.