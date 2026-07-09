Церковный сделал топ-клуб из «Зенита», но ушел после одного неудачного сезона

На прошлой неделе баскетбольный «Зенит» объявил об уходе генерального директора Александра Церковного, которого сменил финансовый директор футбольного клуба сине-бело-голубых Василий Одинцов. Кроме 54-летнего функционера, совет директоров покинули Павел Одеров и Тогрул Мамедов. Церковный возглавлял петербургский клуб восемь лет, — продолжительный период, за который «Зенит» стал главным конкурентом ЦСКА.
Четыре титула
Церковный пришел в «Зенит» летом 2018 года. За предыдущие четыре сезона своего существования клуб трижды доходил до полуфинала Единой лиги, но так ни разу и не смог преодолеть эту стадию, а молодежные команды так и не добрались до медалей. За следующие восемь лет команда смогла взять титул Лиги ВТБ-2021/22, дебютировать в Евролиге и пробиться в плей-офф самого престижного турнира Старого Света (в драматичном четвертьфинале уступили «Барселоне» в решающем пятом матче), выиграть два Суперкубка и Кубок России. За это время больше трофеев над головой подняли только баскетболисты ЦСКА (девять). У УНИКСа — один титул, лучший результат «Локомотива-Кубань» — выход в финал Лиги ВТБ-2022/23.
В сезоне-2024/25 мы увидели еще одно драматичное противостояние петербургского и московского клубов в финальной серии. При счете 2:2 баскетболисты «Зенита» вели «+13» в четвертой четверти домашнего матча, но не совладали с нервами в концовке и упустили Кубок Белова. Неудачным можно назвать только завершившийся сезон: серебро Суперкубка и четвертое место в Единой лиге (после ухода Чави Паскуаля клуб не смог найти оптимальную кандидатуру на позицию главного тренера). Молодежка за этот период выиграла три чемпионских титула в Единой лиге (за этот период по одному трофею брали «Химки», ЦСКА, «Локо» и МБА, сезон-2020/21 не доиграли из-за пандемии). Также в семи розыгрышах первенства ДЮБЛ у юношей «Зенита» три золота.
Кроме результатов, есть и другие моменты, которыми может гордиться уже экс-руководитель сине-бело-голубых. Собрали мнения экспертов.
Сергей Кущенко
«За эти восемь лет “Зенит” сильно преобразился: взяли чемпионство, подписывали больших мастеров с богатым опытом игры в Евролиге, постоянно поддерживая спортивный уровень на самой высокой отметке, — отметил “СЭ” президент Единой лиги. — Огромная работа была проделана и с маркетинговой точки зрения. Прежде всего — в работе со зрителями, и тут результаты налицо: не раз собирали солдауты, причем не только на матчи с прямыми конкурентами. Нам нравилось, что у них были совместные проекты с футбольным “Зенитом”. На матчи приходили звезды футбола, матчи клубов разводились так, чтобы болельщики могли поддержать обе местные команды в один день (учитывая, что арены находятся в пешей доступности). Это реально важный кейс по привлечению новой аудитории в баскетбол.
Так что итоги восьми лет работы совета директоров и генерального директора однозначно успешные. Управлять таким клубом — задача не из легких, и тут надо отдать должное Александру: коммуникация и другие управленческие качества у него были на хорошем уровне. Возможно, побед в Единой лиге могло быть и больше, но и без этого достижений хватает. Несколько раз брали Суперкубок, выигрывали регулярку, бросали вызов ЦСКА на длинной дистанции. В последние годы дерби двух столиц стали визитной карточкой Единой лиги".
Манос Пападопулос
«Знаете, когда я переезжал в Санкт-Петербург, то не ожидал, что встречу так много хороших людей — разбирающихся в нюансах баскетбола, искренне любящих команду, клуб и свою работу, — подчеркнул “СЭ” шестикратный чемпион Евролиги с “Панатинаикосом”, экс-спортивный директор “Зенита”. — Одним из таких людей был Александр. Не помню, сколько лет до моего прихода он уже возглавлял “Зенит”, но Церковный был невероятен — и как человек, и как профессионал, и как стратег. С самого начала Александр помогал нам достигать поставленных целей. Например, если из-за травм требовался новый игрок или нужно было куда-то вылететь чартерным рейсом, он всегда был рядом и шел нам навстречу. И конечно, нельзя забывать, что мы находились в России, когда началась СВО. Это была крайне непростая ситуация, особенно для иностранцев. Александр помогал мне, тренеру и всем остальным чувствовать себя в безопасности, чтобы мы могли продолжать работать. Плюс в этот период мы подписывали мастеров уровня Бэйкона, Эртеля, Томпкинса.
Конечно, я был удивлен его уходом. Но я знаю, как он относится к своей работе. Результат — это главное. В нашей профессии всегда ждешь чего-то неожиданного. Точнее, не неожиданного, а, скажем так, неприятного сюрприза. Я много лет занимаюсь баскетболом и прошел путь от менеджера команды до президента клуба, поэтому могу сказать, что, на мой взгляд, Александр — лучший генеральный менеджер в Единой лиге ВТБ. Знаю, что скоро его ждет новая яркая глава".
Сергей Моня
«Зенит» был последним клубом в моей карьере и этот период я смело могу назвать одним из самых запоминающихся и ярких, — рассказал «СЭ» чемпион Европы, призер Олимпиады-2012, а ныне директор департамента национальных и резервных сборных. — По ходу сезона-2021/22 меня, Виталия Фридзона и Егора Вяльцева пригласили в петербургский клуб. До сих пор благодарен, что руководство клуба во главе с Александром Церковным и тренером Чави Паскуалем поверило в нас, хотя мы уже были в ветеранском возрасте для профессионального баскетбола. В команде была великолепная атмосфера, нас очень тепло приняли. В итоге наш совместный труд позволил завоевать долгожданное чемпионство для клуба и города. С теплотой вспоминаю тот период. Думаю, Егор и Виталий присоединятся к моим словам.
По ходу следующего сезона у меня были серьезные проблемы со здоровьем. Врачи диагностировали тромбоз вен. Если честно, когда объявили диагноз, думал, что меня сразу отправят домой. Но и Паскуаль, и Церковный сказали: «Хотим, чтобы ты остался. Ты нужен команде до конца сезона, чтобы поддерживать атмосферу в коллективе, быть рядом с ребятами». Такие слова дорогого стоят".
Чави Паскуаль
«Как только я узнал, что Александр больше не в “Зените”, сразу вспомнил о прекрасных моментах, когда мы работали вместе. Изо дня в день мы были одной семьей, — резюмировал ТАСС экс-наставник сине-бело-голубых, отработавший прошедший сезон в “Барселоне”. — Александр проделал отличную работу в “Зените”. И теперь у него впереди новая глава, и я желаю ему удачи. Спасибо за все».
Сергей Мигицко
«Когда появился баскетбольный “Зенит”, то на первых порах зрители шли на трибуны очень осторожно, — отметил “СЭ” народный артист России, болельщик петербургского клуба. — Хотя клуб и организовывал шаттлы от метро “Крестовский остров”, чтобы болельщики могли добираться до арены в любую погоду. Не владею точными цифрами, но посещаемость была низкая. Помню, ваши коллеги спросили меня, что надо сделать, чтобы изменить эту ситуацию. Я ответил, что если “Зенит” будет показывать яркую игру и высокие результаты, то зрители не только будут заполнять трибуны, но и побегут впереди клубных шаттлов. И это осуществилось с приходом новой управленческой команды во главе с Александром Церковным.
В «Зенит» приходили классные игроки, которые боролись за победу не только во внутреннем чемпионате, но и в еврокубках. С того момента ажиотаж на билеты баскетбольного клуба серьезно повысился. Аншлаги стали привычной историей для КСК «Арены». Конечно, в первую очередь это связано с результатами, но и еще с атмосферой в зале, которая преобразилась. Любимую команду приходят поддержать много известных людей. Тут я говорю не только о творческом цехе нашего города. Это и ученые, и политики, и известные спортсмены из других видов. Зрителей любят, устраивают с ними интерактивы, маскоты великолепно делают свою работу, замечательная группа поддержки. В фойе очень много развлечений на любой вкус. Благодаря этому на баскетбол в Петербурге ходят семьями. Причем я видел, что порой приходят даже с младенцами.
Надеюсь, что новое руководство «Зенита» продолжит так же активно работать с болельщиками. Я с нетерпением жду нового сезона и надеюсь, что костяк команды сохранится. Прошедший чемпионат, когда у коллектива несколько раз сменился главный тренер и постоянно приезжали новые баскетболисты, показал, что это очень тяжелая история. Я представляю, как руководителям было тяжело сохранить баланс внутри команды, чтобы достойно показать себя в плей-офф".
Сеад Галияшевич
«Будучи главным человеком в клубе, Церковный проделал фантастическую работу, — заявил “СЭ” вице-президент Wasserman Group, известный агент. — Помню, когда Церковный только пришел, ему пришлось начинать практически с нуля, а в итоге “Зенит” вышел на топ-уровень. Если сравнивать его с другими владельцами, генеральными менеджерами, президентами в Европе, он точно уникальный специалист и однозначно один из лучших в баскетбольной индустрии. Хотите пример? Могу рассказать одну историю — она связана с тем временем, когда начался конфликт между Россией и Украиной. Мой клиент — Матеуш Понитка — был капитаном “Зенита” и сборной Польши. Несмотря на начало СВО, он принял решение доиграть сезон-2021/22 до конца. На родине на него оказывали сумасшедшее давление. Были прямые угрозы его семье. Поэтому, несмотря на достигнутую договоренность, ему пришлось покинуть Санкт-Петербург.
Александр вошел в наше положение, хотя мог бы начать выдвигать условия, которые имели бы жестокие последствия для игрока. То есть подошел к проблеме с человеческой стороны, сумев найти компромисс и отпустив Матеуша без юридических последствий. В баскетбольном мире, к сожалению, не так много людей, которые поступили бы таким образом. К тому же за это время я помог «Зениту» подписать одного из самых ярких игроков Лиги ВТБ за последние годы — Трента Фрейзера. Он пришел в петербургский клуб совсем молодым, практически без опыта в европейском баскетболе. Александр, Манос Пападопулос и Чави Паскуаль очень помогли ему с адаптацией, и за счет этого он быстро и органично вписался в игру команды, стал ее капитаном. Такое возможно только при поддержке правильных людей. Поэтому мне очень жаль, что Александру пришлось уйти. Таких топ-менеджеров единицы, и он будет востребован не только в России, но и в европейских клубах".
Тимур Ганеев