Церковный сделал топ-клуб из «Зенита», но ушел после одного неудачного сезона

«Знаете, когда я переезжал в Санкт-Петербург, то не ожидал, что встречу так много хороших людей — разбирающихся в нюансах баскетбола, искренне любящих команду, клуб и свою работу, — подчеркнул “СЭ” шестикратный чемпион Евролиги с “Панатинаикосом”, экс-спортивный директор “Зенита”. — Одним из таких людей был Александр. Не помню, сколько лет до моего прихода он уже возглавлял “Зенит”, но Церковный был невероятен — и как человек, и как профессионал, и как стратег. С самого начала Александр помогал нам достигать поставленных целей. Например, если из-за травм требовался новый игрок или нужно было куда-то вылететь чартерным рейсом, он всегда был рядом и шел нам навстречу. И конечно, нельзя забывать, что мы находились в России, когда началась СВО. Это была крайне непростая ситуация, особенно для иностранцев. Александр помогал мне, тренеру и всем остальным чувствовать себя в безопасности, чтобы мы могли продолжать работать. Плюс в этот период мы подписывали мастеров уровня Бэйкона, Эртеля, Томпкинса.