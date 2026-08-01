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Баскетболист Елатонцев подписал контракт с ЦСКА

Соглашение с 24-летним центровым рассчитано на три сезона.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Баскетболист Кирилл Елатонцев заключил контракт с московским ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Соглашение с 24-летним центровым рассчитано на три сезона.

В ноябре прошлого года Елатонцев самовольно покинул расположение «Локомотива-Кубани», контракт с которым заключил до 2029 года. Спортсмен выехал в США и выступал за команду Университета Оклахомы Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Краснодарский клуб подал жалобу в Российскую федерацию баскетбола и Международную федерацию баскетбола (FIBA). Позднее «Спорт-Экспресс» сообщил, что арбитры Национального центра спортивного арбитража (НЦСА) вынесли решение, согласно которому Елатонцев должен выплатить денежную компенсацию клубу за самовольный уход из команды.

7 ноября Елатонцев вызвал скорую и был госпитализирован, «Локомотив-Кубань» заподозрил игрока в симуляции болезни и введении в заблуждение тренерского штаба и медицинского персонала клуба. 10 ноября Елатонцеву пришла повестка из военкомата. В декабре он подписал контракт с командой из Университета Оклахомы.

Елатонцев выступал за «Локомотив-Кубань» с 2021 года. В сезонах-2023/24 и 2024/25 он признавался лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ.