Баскетболист Елатонцев подписал контракт с ЦСКА

В ноябре прошлого года Елатонцев самовольно покинул расположение «Локомотива-Кубани», контракт с которым заключил до 2029 года. Спортсмен выехал в США и выступал за команду Университета Оклахомы Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Краснодарский клуб подал жалобу в Российскую федерацию баскетбола и Международную федерацию баскетбола (FIBA). Позднее «Спорт-Экспресс» сообщил, что арбитры Национального центра спортивного арбитража (НЦСА) вынесли решение, согласно которому Елатонцев должен выплатить денежную компенсацию клубу за самовольный уход из команды.