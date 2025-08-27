Литовские баскетболисты побили рекорд россиян на ЧЕ

В матче первого тура группового этапа турнира литовцы в Тампере разгромили команду Великобритании со счетом 94:70 (23:15, 18:18, 24:17, 29:20) и совершили 57 подборов. Лучшим по этому показателю стал Йонас Валанчюнас (9). Он же стал самым результативным игроком встречи. В активе центрового 18 очков.