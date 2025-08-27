Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Литовские баскетболисты побили рекорд россиян на ЧЕ

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Сборная Литвы по баскетболу установила рекорд чемпионатов Европы по подборам за один матч.

В матче первого тура группового этапа турнира литовцы в Тампере разгромили команду Великобритании со счетом 94:70 (23:15, 18:18, 24:17, 29:20) и совершили 57 подборов. Лучшим по этому показателю стал Йонас Валанчюнас (9). Он же стал самым результативным игроком встречи. В активе центрового 18 очков.

Подборы стали статистически фиксироваться на Евробаскете с 1995 года. Прежде рекорд принадлежал сборным России и Хорватии, у которых было по 54 подбора.

В следующем матче группы A литовцы 29 августа сыграют с черногорцами, а британцы в этот же день встретятся с финнами.