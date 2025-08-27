Литовские баскетболисты побили рекорд россиян на ЧЕ

В матче первого тура группового этапа турнира литовцы в Тампере разгромили команду Великобритании со счетом 94:70 (23:15, 18:18, 24:17, 29:20) и совершили 57 подборов. Лучшим по этому показателю стал Йонас Валанчюнас (9). Он же стал самым результативным игроком встречи. В активе центрового 18 очков.
Подборы стали статистически фиксироваться на Евробаскете с 1995 года. Прежде рекорд принадлежал сборным России и Хорватии, у которых было по 54 подбора.
В следующем матче группы A литовцы 29 августа сыграют с черногорцами, а британцы в этот же день встретятся с финнами.