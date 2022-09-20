Баскетбольный фестиваль Winline Unics Fest в Казани посетили 40 тысяч человек
Праздник в честь скорого открытия сезона.
Праздник в честь скорого открытия сезона.
18 сентября в Казани в экстрим-парке Урам состоялся баскетбольный фестиваль Winline Unics Fest, который посетили 40 тысяч человек. Болельщики УНИКСа увидели презентацию нового состава команды и нового клубного автобуса. Гости фестиваля также участвовали в конкурсах и выигрывали сезонные абонементы. Приглашенными звездами мероприятия стали Big Russian Boss и Feduk.
Кроме того, для любительских команд прошел турнир по стритболу. Победители сыграли в финале с командой легенд УНИКСа и получили награды из рук лучших игроков в истории клуба Руслана Авлеева, Петра Самойленко и Игоря Куделина.
Презентацию УНИКСа завершил концерт рэп-исполнителя Feduk.