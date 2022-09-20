Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Барыс
Автомобилист
20
Хоккей. КХЛ
19:00
Куньлунь
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Северсталь
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Нефтехимик
32
Хоккей. КХЛ
21.09
Амур
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
21.09
Адмирал
Металлург
Все события
Фоторепортажи
10«Спартак» обыграл «Локомотив» с минимальным счетом
10Усик победил Джошуа в бое-реванше и удержал титулы чемпиона мира
13:12 (мск)

Баскетбольный фестиваль Winline Unics Fest в Казани посетили 40 тысяч человек

Праздник в честь скорого открытия сезона.

Наверх

18 сентября в Казани в экстрим-парке Урам состоялся баскетбольный фестиваль Winline Unics Fest, который посетили 40 тысяч человек. Болельщики УНИКСа увидели презентацию нового состава команды и нового клубного автобуса. Гости фестиваля также участвовали в конкурсах и выигрывали сезонные абонементы. Приглашенными звездами мероприятия стали Big Russian Boss и Feduk.

Кроме того, для любительских команд прошел турнир по стритболу. Победители сыграли в финале с командой легенд УНИКСа и получили награды из рук лучших игроков в истории клуба Руслана Авлеева, Петра Самойленко и Игоря Куделина.

Презентацию УНИКСа завершил концерт рэп-исполнителя Feduk.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь