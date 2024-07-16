Билеты на Матч всех звёзд женской НБА — 2024 будут самыми дорогими в истории
Билеты на Матч всех звёзд женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) в 2024 году будут самыми дорогими в истории мероприятия. Об этом информирует сервис TickPick.
Билеты на Матч всех звёзд женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) в 2024 году будут самыми дорогими в истории мероприятия. Об этом информирует сервис TickPick.
По сведениям источника, стоимость билетов в 2024 году на Матче всех звёзд WNBA будет почти в семь раз больше, чем годом ранее.
Билеты на Матч звёзд женской Национальной баскетбольной ассоциации в последние пять сезонов по данным TickPick:
2019 — $ 34
2021 — $ 44
2022 — $ 50
2023 — $ 30
2024 — $ 206.
Матч всех звёзд WNBA 2024 года состоится 20 июля в Финиксе. Ранее разыгрывающая защитница и новичок женской Национальной баскетбольной ассоциации Кейтлин Кларк, выступающая за «Индиану Фивер», назвала любимую баскетболистку.