16:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Билеты на Матч всех звёзд женской НБА — 2024 будут самыми дорогими в истории

Билеты на Матч всех звёзд женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) в 2024 году будут самыми дорогими в истории мероприятия. Об этом информирует сервис TickPick.

Билеты на Матч всех звёзд женской НБА — 2024 будут самыми дорогими в истории | Источник: Getty Images

По сведениям источника, стоимость билетов в 2024 году на Матче всех звёзд WNBA будет почти в семь раз больше, чем годом ранее.

Билеты на Матч звёзд женской Национальной баскетбольной ассоциации в последние пять сезонов по данным TickPick:

2019 — $ 34
2021 — $ 44
2022 — $ 50
2023 — $ 30
2024 — $ 206.

Матч всех звёзд WNBA 2024 года состоится 20 июля в Финиксе. Ранее разыгрывающая защитница и новичок женской Национальной баскетбольной ассоциации Кейтлин Кларк, выступающая за «Индиану Фивер», назвала любимую баскетболистку.

Читайте также от «Чемпионат.com»
Серена Уильямс: когда ты цветная, ты обязана выигрывать больше, чем белый
Российский борец Мамедов принял от МОК приглашение на Олимпиаду
Арбитр объяснил, почему судья дал Англии пенальти в полуфинале ЧЕ
Mundo Deportivo: немецкий судья вывел Англию в финал Евро-2024
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь