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«Надеюсь, что они еще не на спуске с горы». Билл Симмонс беспокоится за «Наггетс» в новом сезоне НБА

«Не понимаю, что с ними произошло. 20 очков отрыва в 7 игре, и они полностью развалились. Позже они говорили, что были измотаны. Но “Уорриорз” добирались до финала каждый год с 2015 по 2019, более 100 матчей каждый раз, мишень на спине на каждой арене.

«Не понимаю, что с ними произошло. 20 очков отрыва в 7 игре, и они полностью развалились. Позже они говорили, что были измотаны. Но “Уорриорз” добирались до финала каждый год с 2015 по 2019, более 100 матчей каждый раз, мишень на спине на каждой арене. Они были рок-звездами. Нет ни одной причины считать, что “Денверу” было сложнее. Надеюсь, что мы еще не на спуске с горы, потому что места для маневра у них не осталось.

Мюррэй определит исход сезона тем или иным образом. Если он не вернется к уровню двухлетней давности, у них не будет ни шанса. Запад слишком хорош, слишком большая нагрузка на Йокича", — рассудил журналист.

«Они были безнадежно отстающими по трехочковым в прошлом сезоне, потеряли Колдуэлла-Поупа с неплохим броском, ставят на его место весьма посредственного шутера Кристиана Брауна и подписали худшего в истории на больших объемах бросков Расселла Уэстбрука», — добавил Зак Лоу.

Чемпионы сезона-2022/23 уступили «Миннесоте» во втором раунде плей-офф прошлого розыгрыша НБА в 7 матчах.