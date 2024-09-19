«Надеюсь, что они еще не на спуске с горы». Билл Симмонс беспокоится за «Наггетс» в новом сезоне НБА

«Не понимаю, что с ними произошло. 20 очков отрыва в 7 игре, и они полностью развалились. Позже они говорили, что были измотаны. Но “Уорриорз” добирались до финала каждый год с 2015 по 2019, более 100 матчей каждый раз, мишень на спине на каждой арене. Они были рок-звездами. Нет ни одной причины считать, что “Денверу” было сложнее. Надеюсь, что мы еще не на спуске с горы, потому что места для маневра у них не осталось.