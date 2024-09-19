Защитник «Индианы» Келси Митчелл советовалась с Д’Анджело Расселлом и Майлзом Макбрайдом в преддверии первого в карьере плей-офф

Келси Митчелл, ведущего по результативности игрока команды, спросили, с кем она советуется по поводу предстоящего плей-офф. Это будет первый опыт 28-летней баскетболистки в этой стадии турнира.
«Недавно разговаривала с близким другом Д’Анджело Расселлом (“Лейкерс”). Мы давно знакомы. Тренировались вместе в Огайо Стэйт. Он рассказал, как это все будет выглядеть.
Также обсудила этот вопрос с Майлзом Макбрайдом. Он принял участие в плей-офф вместе с «Никс», тоже смог описать свой опыт. Мы родом из одного города. Предпочитаю получать информацию из как можно большего количества источников, было очень интересно послушать мнения", — рассказала Митчелл.