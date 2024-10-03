Энтони Дэвис: «Мы одобряем выход Леброна и Бронни Джеймсов на паркет вместе. Было здорово наблюдать за ними на тренировке»

Они не сыграны как партнеры, но зато присутствует высокая соревновательная мотивация. И нам это нравится. Им важно вместе выходить на паркет. Мы это одобряем. Будет еще лучше, когда они окажутся на одной стороне. Начнут навешивать друг на друга. Здорово все это наблюдать«, — признался форвард “Лейкерс”.