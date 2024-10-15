Эдуард Сандлер покинул пост главного тренера владивостокского «Динамо»

«Отдаю себе отчет в том, что тренерская работа требует максимальной вовлеченности и времени. На определенных этапах я видел, что это совмещение возможно, что есть пространство и время для реализации такого подхода. На сегодняшнем этапе развития такой возможности не вижу, необходимо посвятить себя другой работе, которая приведет к прогрессу и долгосрочному развитию профессионального спорта в Приморском крае в целом и спортивных команд “Динамо” в частности», — заявил Сандлер.