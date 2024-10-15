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«Не слишком беспокоюсь». Пол Джордж травмировал колено в предсезонном матче

Звездный новобранец «Филадельфии» растянул связки левого колена во второй четверти победного матча с «Атлантой» (104:89) в понедельник.
Источник: Sports

«Надеюсь, все будет хорошо, и он вернется в ближайшее время», — сказал главный тренер «76-х» Ник Нерс после игры.

Джордж проводил второй предсезонный матч за «Сиксерс» после подписания четырехлетнего максимального контракта в качестве свободного агента в межсезонье-2024. Форвард защищался против игрока «Хоукс» Джейлена Джонсона во время прохода, когда его левая нога неловко приземлилась на паркет и согнулась под непривычным углом.

«Почувствовал, что случилось растяжение и что мне нужно покинуть площадку, но если вы меня спросите, я не слишком беспокоюсь по этому поводу», — рассказал Джордж после игры.