Руи Хатимура о «Лейкерс»: «Проводим вместе третий сезон, у нас есть химия. Доволен тем, как прошла предсезонка»

"Стараюсь быть более агрессивным на подборах, в защите и особенно в нападении. Подборы на чужом щите подразумевают активность и движение, мне это подходит. У меня есть понимание, когда надо идти за мячом.
После подбора на своем щите я могу разгонять отрыв. Мне нужно сделать акцент на этом.
С нынешними ребятами в команде мы проводим вместе третий сезон, так что, думаю, у нас уже есть определенная химия.
Мы работали, тренировались… У нас получилась довольно хорошая предсезонка. Знаю, что результаты были не очень хорошими, но мы добились того, чего хотели«, — заявил форвард “озерников”.