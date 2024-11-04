Пол Джордж, как ожидается, дебютирует за «Филадельфию» в матче с «Финиксом» в понедельник

34-летний Джордж, который выбыл из-за ушиба колена во время предсезонки, на прошлой неделе начал участвовать в тренировках «Сиксерс» и двусторонних играх.
Пол перешел в «Филадельфию» из «Клипперс» в межсезонье-2024.
Звездный форвард, как ожидается, дебютирует за «Филадельфию» в матче с «Финиксом» в понедельник.
34-летний Джордж, который выбыл из-за ушиба колена во время предсезонки, на прошлой неделе начал участвовать в тренировках «Сиксерс» и двусторонних играх.
Пол перешел в «Филадельфию» из «Клипперс» в межсезонье-2024.