Эргин Атаман о проигранном дерби с «Олимпиакосом»: «Я, игроки, атмосфера — все было мягким. Нам не хватало злости»

Высокая результативность? Для всех вас это было зрелищно, для меня это было плохо — мы пропустили 94 очка в дерби на домашней площадке. В домашнем дерби вам должно быть наплевать на зрелищность, вы должны действовать агрессивнее, жестче в защите, атмосфера должна быть лучше.