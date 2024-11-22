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Четверо российских баскетболистов сегодня приняли участие в матчах NCAA, Нестор Дячок обновил личный рекорд по очкам

Этой ночью сразу четверо россиян проводили очередные матчи в заокеанской студенческой лиге. Все добились со своими команд побед.

Источник: Sports

Ярослав Нягу (Джексонвилл Стэйт) в матче с Восточной Каролиной: 12 минут, 2 очка (1/1 с игры), 2 подбора, 2 передачи, 1 блок-шот.

Виктор Лахин (Клемсон) в матче с Рэдфордом: 19 минут, 7 очков (⅖ с игры), 5 подборов, 3 передачи, 3 блок-шота, 1 потеря.

Владислав Голдин (Мичиган) в матче с Тэрлтон Стэйт: 21 минута, 12 очков (4/8 с игры, 4/7 штрафные), 3 подбора, 1 передача, 3 блок-шота.

Нестор Дячок (Северная Флорида) в матче с Эдвард Уотерс: 9 минут, рекордные в карьере 11 очков (4/7 с игры, включая 3/6 трехочковые), 2 подбора, 2 передачи.