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Фред Ванвлит назвал судью «сучкой» и чуть не попал пальцем в лицо после удаления

«Хьюстон» потерпел поражение от «Блэйзерс» со счетом 98:104. За 4 секунды до конца матча разыгрывающий Фред Ванвлит был удален после технического фола. Уходя с площадки, баскетболист указал пальцем на судью, чуть не попав ему в лицо, и назвал его «сучкой».

«Хьюстон» потерпел поражение от «Блэйзерс» со счетом 98:104. За 4 секунды до конца матча разыгрывающий Фред Ванвлит был удален после технического фола. Уходя с площадки, баскетболист указал пальцем на судью, чуть не попав ему в лицо, и назвал его «сучкой».