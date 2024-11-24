Фред Ванвлит назвал судью «сучкой» и чуть не попал пальцем в лицо после удаления

«Хьюстон» потерпел поражение от «Блэйзерс» со счетом 98:104. За 4 секунды до конца матча разыгрывающий Фред Ванвлит был удален после технического фола. Уходя с площадки, баскетболист указал пальцем на судью, чуть не попав ему в лицо, и назвал его «сучкой».