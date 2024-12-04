Де’Аарон Фокс о критике со стороны Майка Брауна: «Мы нуждаемся в этом»

И когда он недоволен мной, я принимаю это, я продолжаю делать свое дело. Если он может быть жестким со мной, значит, он может тренировать всех остальных ребят в таком же стиле. Такая сейчас ситуация, и преодоление трудностей в начале сезона может стать для нас полезным", — заявил разыгрывающий калифорнийцев.