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Новый баскетбольный клуб хотят создать в Самарской области

Региональные власти планируют создать еще одну баскетбольную «Самару».

Источник: Комсомольская правда

Правительство Самарской области хочет создать в регионе еще один баскетбольный клуб. Власти подготовили проект соответствующего документа. Названием будет как у существующего баскетбольного клуба — «Самара», только новая организация будет автономной некоммерческой.

При этом новый клуб не будет правопреемником старого. В него планируют набрать баскетболистов-воспитанников самарской школы. А для усиления могут набирать спортсменов из других клубов.

Планируется, что новый баскетбольный клуб будет выступать в Единой Лиге ВТБ в сезоне 2025/2026, пишет «ВолгаНьюс». А действующий клуб «Самара» продолжает играть, хотя и испытывает финансовые трудности. Из-за этого «Самара» рассталась с тремя американскими игроками.