Гилберт Аренас: «Джейсон Тейтум никак не может повысить свои шансы на MVP. Он скучный»

Джейсон Тейтум скучный. Яннис может набрать 14 очков, но это будет выглядеть как 40. Вот что запоминается людям, которые голосуют. Джа Морэнт выглядит так, будто набирает около 30 очков в среднем за матч. Мы видим хайлайты, как он забивает через других игроков. Мы даже не знаем, было ли это в этом сезоне или в прошлом", — сказал бывший игрок НБА.