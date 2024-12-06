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Эргин Атаман после поражения от «Партизана»: «С завтрашнего дня начинаем заниматься боксом»

"Мы не сражались. Поэтому с завтрашнего дня мы меняем систему тренировок и начинаем заниматься боксом.

Нам нужно проводить тренировки по боксу, потому что баскетбол — это не только набирать очки, это не только делиться мячом, это еще и сражаться. Поздравляю «Партизан». Они сражались, мы не ответили на их агрессию. Нам нужно менять систему тренировок. С завтрашнего дня мы начинаем заниматься боксом«, — сказал главный тренер “Панатинаикоса”.»Пао«проиграл “Партизану” со счетом 73:91.