Эргин Атаман после поражения от «Партизана»: «С завтрашнего дня начинаем заниматься боксом»

Нам нужно проводить тренировки по боксу, потому что баскетбол — это не только набирать очки, это не только делиться мячом, это еще и сражаться. Поздравляю «Партизан». Они сражались, мы не ответили на их агрессию. Нам нужно менять систему тренировок. С завтрашнего дня мы начинаем заниматься боксом«, — сказал главный тренер “Панатинаикоса”.»Пао«проиграл “Партизану” со счетом 73:91.