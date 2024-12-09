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Никола Йокич набрал 48 очков, 14 подборов и 8 передач в победном матче с «Атлантой»

Центровой «Денвера» записал на свой счет 48 очков, 14 подборов и 8 передач в победном матче с «Атлантой» (141:111) в воскресенье.

В субботу в активе серба было 56 очков (рекорд карьеры) в проигранной встрече с «Вашингтоном».

Сегодня Йокич за 35 минут реализовал 17 из 29 с игры и 11 из 13 с линии. «Наггетс» прервали серию из двух поражений.