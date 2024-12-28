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«Ни класса, ни шаров». Майкл Мэлоун раскритиковал владельца «Кингз» за увольнение Майка Брауна

Главный тренер «Денвера» раскритиковал «Сакраменто» и владельца клуба Вивека Ранадиве за то, как было принято решение.

«Когда команда побеждает, то это Сабонис и Фокс, когда проигрывает, то это Браун. Так это у нас работает. И еще я скажу, что не удивлен увольнению Майка Брауна, потому что меня уволил тот же самый человек. И что действительно меня взбесило, так это то, что они проиграли в четверг, пятый матч подряд, кажется. И это было очень обидное поражение. Но они тренировались в пятницу утром. Майк пообщался с прессой, и вот он в своей машине едет в аэропорт, чтобы вылететь с командой в Лос-Анджелес, и они звонят ему по телефону… Никакого класса, никаких шаров. Вот что я скажу об этом», — считает Мэлоун. «Кингз» решили расстаться с Брауном после серии из пяти поражений.