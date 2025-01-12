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Nike представил коллекцию кроссовок, посвященную Кобе Брайанту

Nike официально представил новую фирменную коллекцию кроссовок «Year of the Mamba», посвященную легендарному игроку «Лейкерс» Кобе Брайанту и приуроченную к году змеи.

Две модели украшают силуэты в виде змей. Релизы будут происходить по очереди. В коллекцию войдут четыре силуэта: Nike Kobe 5 Protro «Year of the Mamba» (Eggplant) — 9 январяNike Kobe 5 Protro «Year of the Mamba» (University Red) — 18 январяNike Kobe 9 Elite Protro «Masterpiece» — 8 февраляNike Kobe 6 Protro «All-Star» — 13 февраля.