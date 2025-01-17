«Оклахома» разгромила «Кливленд» с разницей «+20» и сравнялась с оппонентом по турнирным показателям (34−6)

«Кавальерс» 8 января выиграли первую встречу лидеров регулярки со счетом 129:122. В ответном матче «Тандер» нанесли клубу из Огайо самое крупное поражение в сезоне.
Лидер «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер набрал 40 очков и 8 передач.
Победа с разницей «+20» позволила «Тандер» сравняться с представителем Восточной конференции по турнирным показателям (34−6).
«Кавальерс» 8 января выиграли первую встречу лидеров регулярки со счетом 129:122. В ответном матче «Тандер» нанесли клубу из Огайо самое крупное поражение в сезоне.
Лидер «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер набрал 40 очков и 8 передач.