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«Оклахома» разгромила «Кливленд» с разницей «+20» и сравнялась с оппонентом по турнирным показателям (34−6)

Победа с разницей «+20» позволила «Тандер» сравняться с представителем Восточной конференции по турнирным показателям (34−6).

Источник: Спортс"

«Кавальерс» 8 января выиграли первую встречу лидеров регулярки со счетом 129:122. В ответном матче «Тандер» нанесли клубу из Огайо самое крупное поражение в сезоне.

Лидер «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер набрал 40 очков и 8 передач.