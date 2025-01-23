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Кевин Дюрэнт о времени в «Нетс»: «Мы начинали строить особенную культуру и оставили ряд воспоминаний для болельщиков»

«Хоть многое и не сработало, но люди приходили, чтобы нас поддержать, активно болели за баскетбол и “Нетс”, это больше всего запомнилось.

Мы мало времени провели на паркете вместе. Много травм. У меня, Джеймса Хардена и Кайри Ирвинга. Ковид. Это всех сбило с толку. Но с позиций баскетбола, химии, товарищества, взаимодействия это была идеальная ситуация.

Было множество мнений о каждом из нас индивидуально. О наших мужских качествах. Но в нашей совместной игре просматривалась культура, которую мы пытались построить, и фанатам она могла прийтись по душе.

Когда Джеймс только пришел в середине сезона, мы выдавали потрясающий баскетбол. Раздевалка, наши совместные поездки, проживание — все было особенным, жаль, что люди этого не видели.

Это не привело к чемпионскому титулу, но у людей с абонементами, которые приходили на нас посмотреть, все равно остался ряд воспоминаний. И это тепло чувствуется, когда я приезжаю сюда«, — заключил форвард “Финикса”.