Кевин Дюрэнт о времени в «Нетс»: «Мы начинали строить особенную культуру и оставили ряд воспоминаний для болельщиков»

Мы мало времени провели на паркете вместе. Много травм. У меня, Джеймса Хардена и Кайри Ирвинга. Ковид. Это всех сбило с толку. Но с позиций баскетбола, химии, товарищества, взаимодействия это была идеальная ситуация.
Было множество мнений о каждом из нас индивидуально. О наших мужских качествах. Но в нашей совместной игре просматривалась культура, которую мы пытались построить, и фанатам она могла прийтись по душе.
Когда Джеймс только пришел в середине сезона, мы выдавали потрясающий баскетбол. Раздевалка, наши совместные поездки, проживание — все было особенным, жаль, что люди этого не видели.
Это не привело к чемпионскому титулу, но у людей с абонементами, которые приходили на нас посмотреть, все равно остался ряд воспоминаний. И это тепло чувствуется, когда я приезжаю сюда«, — заключил форвард “Финикса”.