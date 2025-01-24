Леброн, Йокич, Дюрэнт, ШГА и Карри выйдут в старте на Матче звезд НБА от Запада, Яннис, Тейтум, Митчелл, Брансон и Таунс — от Востока

В основной пятерке Восточной конференции представлены Яннис Адетокумбо («Милуоки»), Джейсон Тейтум («Бостон»), Донован Митчелл («Кливленд»), Джейлен Брансон и Карл-Энтони Таунс (оба «Нью-Йорк»).
Стартовые составы формируются гибридным способом: 50% голосов поступает от болельщиков, по 25% — от представителей СМИ и действующих игроков.
Для 40-летнего Джеймса вызов на Матч звезд стал 21-м за карьеру. Это рекордный показатель в истории НБА.
Семь резервных игроков от каждой конференции будут представлены в следующий четверг в эфире TNT по итогам голосования тренеров.
Тренерами на Матче всех звезд в этом году станут Марк Дэйгнолт («Тандер») и Кенни Эткинсон («Кавальерс»). В связи с новым форматом и участием в МВЗ четырех команд задействованы также будут и их ассистенты.