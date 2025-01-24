Эрик Споэльстра о ситуации с Батлером: «Сказал игрокам смириться с этим. Это НБА, вы сами выбрали такую жизнь»

В следующем матче от нас потребуется стойкость духа и приверженность поставленной задаче. Ничего не меняется с точки зрения задачи. У нас сегодня игра, у нас достаточно преемственности, мы знаем, какова наша идентичность на данный момент. Можно придумать любое оправдание, но мы все равно способны и должны делать то, что любим.