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«Ведет за собой команду уровня Топ-6 на Западе». Дэнни Грин призвал выбрать Нормана Пауэлла в число резервистов на Матч звезд

"Норман Пауэлл показывает высокий уровень с тех пор, как попал в лигу. Он уже давно на стабильном уровне набирает очки. Это уже 10-й сезон, когда мы наблюдаем подобное, это серьезно, и он заслуживает того, чтобы быть резервным игроком на Матче всех звезд в этом сезоне.

Источник: Спортс"

Мы все видели статистику. «Клипперс» входят в шестерку лучших на Западе — никто этого не ожидал, а у Пауэлла показатели лучше, чем у Леброна Джеймса, Донована Митчелла и Стефена Карри.

Все это стартовые игроки Матча всех звезд. Он набирает в среднем больше очков, чем все трое, его команда превосходит «Лейкерс» и «Уорриорз». Они даже близко не приближаются к тому, что сделали «Клипперс».

У них еще есть Джеймс Харден и Ивица Зубац, есть другие элементы, но именно Пауэлл лидирует у калифорнийцев по набранным очках, ведет за собой команду, которая занимает место в Топ-6 на Западе. Лично мне это представляется очевидным: резерв Матча звезд, а если бы выбирал я, то он был бы и в стартовой пятерке", — заявил бывший игрок НБА в эфире ESPN.

Пауэлл в среднем набирает 23,7 очка, 3,4 подбора, 2,2 передачи и 1,4 перехвата за матч, реализуя 49% с игры и 43,3% трехочковых.

«Клипперс» предрекали крушение после ухода Джорджа и при травмах Кавая. Но спасает сезон неожиданный герой.