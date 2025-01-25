«Ведет за собой команду уровня Топ-6 на Западе». Дэнни Грин призвал выбрать Нормана Пауэлла в число резервистов на Матч звезд

У них еще есть Джеймс Харден и Ивица Зубац, есть другие элементы, но именно Пауэлл лидирует у калифорнийцев по набранным очках, ведет за собой команду, которая занимает место в Топ-6 на Западе. Лично мне это представляется очевидным: резерв Матча звезд, а если бы выбирал я, то он был бы и в стартовой пятерке", — заявил бывший игрок НБА в эфире ESPN.