Российская баскетболистка Косу выставит свою кандидатуру на драфт WNBA

МОСКВА, 2 февраля /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская баскетболистка УГМК Анастасия Олаири Косу выставит свою кандидатуру на драфт Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA). Об этом ТАСС сообщил агент Иван Вадеев.
«Анастасия Олаири Косу выставит свою кандидатуру на драфт WNBA. Это серьезный шаг в ее спортивной карьере, уверен, у нее все получится. Я верю в нее», — сказал Вадеев.
Косу 19 лет. Последний раз российские баскетболистки выбирались на драфте WNBA в 2018 году. Мария Вадеева была выбрана под 11-м номером, Раиса Мусина — под 21-м.