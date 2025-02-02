Клюндикова: Косу сможет закрепиться в составе клуба WNBA

МОСКВА, 2 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская баскетболистка УГМК Анастасия Олаири Косу, которая выставит свою кандидатуру на драфт Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), обладает колоссальными данными и сможет проявить себя в лиге. Такое мнение ТАСС высказала баскетболистка УГМК Мария Клюндикова (Вадеева), с 2018 по 2020 год игравшая в WNBA.
«Желаю ей большой удачи. Надеюсь, у нее будет высокий номер на драфте — Анастасия этого достойна. Это будет хороший опыт — поиграть в Америке, — сказала Клюндикова. — У нее колоссальные данные. Думаю, она себя покажет и сможет закрепиться в составе».
Косу 19 лет. Последний раз российские баскетболистки выбирались на драфте WNBA в 2018 году. Вадеева была выбрана под 11-м номером, Раиса Мусина — под 21-м.