Клюндикова: Косу сможет закрепиться в составе клуба WNBA

«Желаю ей большой удачи. Надеюсь, у нее будет высокий номер на драфте — Анастасия этого достойна. Это будет хороший опыт — поиграть в Америке, — сказала Клюндикова. — У нее колоссальные данные. Думаю, она себя покажет и сможет закрепиться в составе».