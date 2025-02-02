Кириленко сообщил, что подвижек в вопросе допуска российских сборных нет

МОСКВА, 2 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская федерация баскетбола (РФБ) и Международная федерация баскетбола (FIBA) не продвинулись в вопросе допуска российских сборных на международную арену. Об этом ТАСС заявил президент РФБ Андрей Кириленко.
Ранее Международная шахматная федерация (FIDE) допустила российские и белорусские юношеские команды (до 18 лет) к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. FIDE также допустила к участию в командных соревнованиях шахматистов с ограниченными возможностями здоровья из России и Белоруссии. 27 января президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф сообщил ТАСС, что на заседании совета организации обсудят вопрос участия сборной России в Олимпийских играх 2026 года.
«У нас подвижек никаких нет. Но хорошо, что примеры есть — это важно на будущее для международных федераций, как можно и нужно реагировать, — сказал Кириленко. — Я, правда, удивлен, что это обсуждается в хоккее — игровые виды спорта будут допущены в последнюю очередь, как мне кажется. Индивидуально спортсмены могут выступать под нейтральным флагом, а вот команда — все-равно должна быть какая-то принадлежность».
FIBA отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под эгидой организации в марте 2022 года из-за ситуации на Украине. 28 ноября 2023 года FIBA продлила отстранение.