Кириленко сообщил, что подвижек в вопросе допуска российских сборных нет

«У нас подвижек никаких нет. Но хорошо, что примеры есть — это важно на будущее для международных федераций, как можно и нужно реагировать, — сказал Кириленко. — Я, правда, удивлен, что это обсуждается в хоккее — игровые виды спорта будут допущены в последнюю очередь, как мне кажется. Индивидуально спортсмены могут выступать под нейтральным флагом, а вот команда — все-равно должна быть какая-то принадлежность».