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Джоэл Эмбиид вернулся после пропуска 15 матчей. Центровой оформил трипл-дабл и исполнил решающий бросок в игре с «Мэвз»

Центровой «Филадельфии» исполнил победный бросок за 22 секунды до завершения встречи с «Далласом» (118:116) и оформил трипл-дабл.

Источник: Спортс"

Эмбиид набрал 29 очков, 11 подборов и 10 передач за 36 минут.

Самый ценный игрок НБА 2023 года не играл с 4 января, пропустив 15 матчей. Его беспокоил отек колена и растяжение связок стопы.