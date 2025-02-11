Кайри Ирвинг заменит травмированного Энтони Дэвиса в Матче звезд НБА

32-летний защитник в нынешнем сезоне набирает 24,2 очка, 4,7 подбора и 4,9 передачи в среднем за игру. Он в девятый раз за карьеру примет участие в Звездном уикенде НБА.
Травмированного Янниса Адетокумбо заменит Трэй Янг.
Место травмированного бигмена «Мэверикс» займет его одноклубник Кайри Ирвинг.
32-летний защитник в нынешнем сезоне набирает 24,2 очка, 4,7 подбора и 4,9 передачи в среднем за игру. Он в девятый раз за карьеру примет участие в Звездном уикенде НБА.
Травмированного Янниса Адетокумбо заменит Трэй Янг.