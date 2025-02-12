Алексей Лень продолжит карьеру в «Лейкерс»

Лень перешел из «Сакраменто» в «Вашингтон» перед дедлайном в результате трехстороннего обмена с участием «Мемфиса», но вскоре был отчислен. В 35 матчах сезона он набирал 1,5 очка и 1,8 подбора в среднем за игру.