Большой скандал в Литве. Главного тренера женской сборной по баскетболу обвинили в сексуальных домогательствах

В литовском спорте разгорается очередной большой скандал. Местная федерация баскетбола готовится начать расследование по поводу обвинений главного тренера женской сборной Литвы Римантаса Григаса в сексуальных домогательствах.
Что произошло
Накануне в соответствующие органы поступили жалобы на Григаса от баскетболисток сборной, которые пока решили не называть свои имена. По словам спортсменок, тренер их домогался.
Президент Литовской федерации баскетбола (LKF) Миндаугас Бальчюнас заявил, что рассчитывает на следующей неделе получить анонимную информацию для понимания, какие факты и обстоятельства можно будет расследовать.
«Будет созвано заседание комиссии по этике и дисциплине и назначен человек, который окончательно подготовит протокол сбора фактов. Затем это будет передано игрокам сборной, в первую очередь нам нужна информация от них», — приводит слова Бальчюнаса Sputnik Литва.
Тренерскую карьеру Григас начал в 1995 году в «Мажейкае». Затем он работал с каунасским «Атлетасом», а в сезоне-2002/03 возглавил «Жальгирис», который привел к двум титулам чемпиона Литвы (2006/07 и 2007/08).
Также специалист сотрудничал с киевским клубом «Будивельник», был ассистентом главного тренера в екатеринбургском УГМК и возглавлял женскую сборную Белоруссии.
Не первый случай
Похожая история уже происходила в 2019 году. Тогда тренера сборной Литвы по велоспорту Антанаса Якимавичюса обвинили в сексуальных домогательствах в отношении нескольких бывших воспитанниц, сообщал телеканал TV3.
Девушки, в частности, заявили, что, когда они занимались у Якимавичюса, с его стороны неоднократно отпускались комментарии сексуального характера, недвусмысленные намеки, допускались угрозы, а иногда и прямые домогательства. Например, на сборах Антанас мог позволить себе злоупотребить алкоголем, а потом прийти ночью в номер к подопечной и лечь спать рядом в одной кровати.
Та история закончилась отстранением тренера от работы со сборной Литвы. А что будет с Григасом, узнаем уже скоро.
Егор Сергеев