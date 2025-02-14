Большой скандал в Литве. Главного тренера женской сборной по баскетболу обвинили в сексуальных домогательствах

Девушки, в частности, заявили, что, когда они занимались у Якимавичюса, с его стороны неоднократно отпускались комментарии сексуального характера, недвусмысленные намеки, допускались угрозы, а иногда и прямые домогательства. Например, на сборах Антанас мог позволить себе злоупотребить алкоголем, а потом прийти ночью в номер к подопечной и лечь спать рядом в одной кровати.