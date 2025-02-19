В «Реале» сомневаются по поводу продления контракта с Джананом Мусой. Клубу не нравится, что игрок проваливается в важных матчах

Муса — единственный игрок в составе «Реала», чей контракт истекал в 2025 году и не был продлен летом.
Руководство испанцев обеспокоено тем, что Джанан остается незаметным и не проявляет себя в большинстве важных игр.
Решение все еще не принято, но «Реал» взвешивает все возможные варианты. Сам Муса не скрывает желания остаться в Мадриде.
В сложившейся ситуации испанский гранд может предложить боснийцу гораздо меньше денег, чем он ожидает.
В 13 матчах АСВ Муса набирает 13,1 очка и 3,3 подбора в среднем.