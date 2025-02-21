Лука Дончич получил отдых в матче с «Портлендом»

По информации инсайдера Марка Стейна, «Лейкерс» довольны прогрессом Дончича и оптимистично настроены по поводу его участия в двух играх подряд в ближайшее время. Ограничение по минутам уже снято.
В среду «озерники» играли с «Шарлотт».
Словенец не вышел на площадку в матче с «Портлендом» в четверг в рамках программы по восстановлению после травмы икроножной мышцы. Решение было принято на основе медицинских рекомендаций.
По информации инсайдера Марка Стейна, «Лейкерс» довольны прогрессом Дончича и оптимистично настроены по поводу его участия в двух играх подряд в ближайшее время. Ограничение по минутам уже снято.
В среду «озерники» играли с «Шарлотт».