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Лука Дончич получил отдых в матче с «Портлендом»

Словенец не вышел на площадку в матче с «Портлендом» в четверг в рамках программы по восстановлению после травмы икроножной мышцы. Решение было принято на основе медицинских рекомендаций.

Источник: Спортс"

По информации инсайдера Марка Стейна, «Лейкерс» довольны прогрессом Дончича и оптимистично настроены по поводу его участия в двух играх подряд в ближайшее время. Ограничение по минутам уже снято.

В среду «озерники» играли с «Шарлотт».