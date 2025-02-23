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Грегг Попович не вернется к тренерской работе в сезоне-2024/25

В ноябре главный тренер «Сперс» перенес легкий инсульт. Его обязанности временно исполняет Митч Джонсон.

Источник: Спортс"

По последним данным, клуб не ожидает возвращения 76-летнего специалиста в текущем сезоне.

Будущее карьеры Поповича пока не определено.

«Сан-Антонио» идет на 12-м месте на Западе с результатом 24−30.