Грегг Попович не вернется к тренерской работе в сезоне-2024/25

По последним данным, клуб не ожидает возвращения 76-летнего специалиста в текущем сезоне.
Будущее карьеры Поповича пока не определено.
«Сан-Антонио» идет на 12-м месте на Западе с результатом 24−30.
В ноябре главный тренер «Сперс» перенес легкий инсульт. Его обязанности временно исполняет Митч Джонсон.
По последним данным, клуб не ожидает возвращения 76-летнего специалиста в текущем сезоне.
Будущее карьеры Поповича пока не определено.
«Сан-Антонио» идет на 12-м месте на Западе с результатом 24−30.