Ламаркус Олдридж несколько раз пытался объединиться с Дэмианом Лиллардом в «Портленде»

"В первый же год после моего ухода Дэмиан Лиллард настаивал, что я должен вернуться. В какой-то момент и мне этого захотелось. Но Нил Олши, генменеджер в то время, не хотел моего возвращения. Я звонил, мой агент звонил несколько раз, и сообщил, что клуб не хочет меня брать. Это подтвердило мои ощущения на момент ухода из команды.