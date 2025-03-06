Пэйтон Притчард: «Всегда весело играть против “Блэйзерс”

"Моя работа над собой со временем вылилась в уверенность в своих силах. Ее поддерживают партнеры и тренеры, которые позволяют мне проводить такие матчи.
Играть с «Блэйзерс» всегда весело", — заключил Притчард.
«Партнеры продолжали находить меня в открытых позициях, так что у меня шел бросок», — рассказал Уайт.
«Они были великолепны, Эта два парня показали себя. Нам повезло иметь их в команде, было очень забавно за всем этим наблюдать», — признался главный тренер Джо Маззулла.
Партнеры по команде облили отличившихся защитников холодной водой на паркете и в раздевалке.