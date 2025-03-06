Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пэйтон Притчард: «Всегда весело играть против “Блэйзерс”

Дуэт защитников набрал 84 очка в победном матче (128:118).

Источник: Спортс"

"Моя работа над собой со временем вылилась в уверенность в своих силах. Ее поддерживают партнеры и тренеры, которые позволяют мне проводить такие матчи.

Играть с «Блэйзерс» всегда весело", — заключил Притчард.

«Партнеры продолжали находить меня в открытых позициях, так что у меня шел бросок», — рассказал Уайт.

«Они были великолепны, Эта два парня показали себя. Нам повезло иметь их в команде, было очень забавно за всем этим наблюдать», — признался главный тренер Джо Маззулла.

Партнеры по команде облили отличившихся защитников холодной водой на паркете и в раздевалке.