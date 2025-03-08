Репортер ESPN: «Далласу нужно обменять Дэвиса летом»

«Я считаю, что Энтони Дэвис больше никогда не должен играть за “Даллас”. Он не должен принимать участие в матчах до конца сезона, а летом нужно провести обмен. Нико Харрисон говорил, что у них есть окно в 3−4 сезона с этой командой, включая текущий. Кайри Ирвинг будет 33-летним защитником, только что перенесшим чудовищную травму колена и имеющим опцию игрока на следующий год. Может, он сможет вернуться прежним, но, как владелец франшизы, вы должны предполагать худшее. В это же время у Энтони Дэвиса останется последний гарантированный год по контракту, и ему тоже будет почти 33.