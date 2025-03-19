«Мэверикс» не уверены в необходимости возвращения Энтони Дэвиса на площадку в этом сезоне

По информации инсайдера Марка Стейна, некоторые в организации не уверены в необходимости его выступления. Команда не хочет задействовать игрока, пока он не покажет абсолютной физической готовности к игре в лиге.
Но главной является опасность повторения проблем со здоровьем баскетболиста в общей обстановке происходящего с командой после обмена Луки Дончича. Клуб не уверен, что может позволить себе подобный риск.
«Даллас» (33−36) занимает 10-ю строчку таблицы Запада, на которую нацелился «Финикс» (32−37).